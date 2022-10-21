Предатели осуществляли дежурство на блок-постах, проводили обыски у своих бывших коллег и их родственников.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене десяти правоохранителям из Волчанска Харьковской области, которые сотрудничали с оккупантами.

Как сообщает пресс-служба ГБР, установлено, что после оккупации региона российскими войсками, отдельные правоохранители поступили на службу в новосозданные незаконные правоохранительные органы оккупантов.

Предатели осуществляли дежурство на блокпостах, проводили обыски у своих бывших коллег и их родственников.

Видео дня

Также зафиксированы факты "отжима" вещей у местных жителей.

"После освобождения Силами обороны территории района, прихвостни россиян сбежали вместе со своими хозяевами, по дороге теряя вещи и документы, которые были предоставлены им для выполнения преступных задач", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что работники ГБР провели 16 санкционированных судом обысков по месту жительства правоохранителей.

Было обнаружено и изъято: форменная одежда полиции РФ, символика оккупационных войск РФ, георгиевские ленты, пропагандистские газеты, компьютерная техника, флэш-накопители и оружие, в том числе незаконно изъятую у местного населения.

"Правоохранителям сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В случае доказательства виновности предателям грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Предатели в Волчанске: что известно

Украинские пограничники 13 сентября официально подтвердили освобождение города от оккупантов. После этого правоохранители начали находить информацию о местных коллаборантах.

В конце сентября полиция нашла в здании бывшей оккупационной "администрации" в Волчанске списки предателей, которые согласились сотрудничать с врагом. Среди документов также были зарплатные ведомости и свидетельства о вымогательстве "добровольных взносов".

Правоохранители 30 сентября задержали местного жителя с прозвищем "Чиж", известного в криминальных кругах. Он помогал российским оккупантам во время захвата города: сдавал адреса полицейских, поставлял топливо, продукты и строительные материалы.

Вас также могут заинтересовать новости: