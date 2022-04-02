УНИАН ведет онлайн-трансляцию событий в Харькове на фоне российской агрессии в Украине.

Начались новые сутки героического противостояния украинского народа русским захватчикам.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию из города-героя Харькова:

02:00 Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о списании всех коммунальных услуг до конца войны.

00:00 Генштаб сообщает: На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.

Проводит воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.

На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

23:00 1 марта Сообщается о мощных взрывах в городе.