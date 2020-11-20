Чиновница заключила ряд договоров о закупке средств индивидуальной защиты по завышенной стоимости и без соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок.

В Черкассах руководителя одного из медицинских учреждений подозревают в растрате более 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19.

Читайте такжеНа Закарпатье чиновники наживались на закупке защитных костюмов: в ОГА проводят обыски (фото)Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. По предварительным данным следствия, чиновница подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на общую сумму 8 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена.

«На некоторые позиции, в частности, защитные костюмы для врачей, цена превышала рыночную более чем в два раза. Также задокументировано, что заключение соглашений происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок, предусмотренных действующим законодательством», - говорится в сообщении.

По заключению экспертизы, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесен ущерб более чем на 2,4 млн грн.

Сейчас руководителю медучреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса.

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Автор: Светлана Макринская