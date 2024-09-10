Подозреваемый дважды привлекался к уголовной ответственности, но в тюрьме не сидел.

Подозреваемый в избиении в Смеле ветерана войны не отбывал наказание в местах лишения свободы и его нельзя назвать криминальным авторитетом, но он привлекался дважды к уголовной ответственности. Об этом сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Олег Гудыма в эфире телемарафона.

По его словам, подозреваемый является местным жителем 1996 года рождения. Он сказал, что мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности, в частности, первый раз получил наказание в виде штрафа - за хулиганские действия и причинение телесных повреждений лицу.

"А также за грабеж - сорвал золотую цепочку у женщины. Соответственно ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год. Несмотря на то, что он совершил преступление во время испытательного срока, то к нему будут применены меры, предусмотренные законодательством с учетом предыдущего наказания. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщил Гудыма.

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При он этом напомнил, что ответственность за совершение хулиганских действий предусмотрена в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет. По его словам, во время допроса потерпевшего была дополнительно дана юридическая оценка другим действиям лиц, которые были на месте происшествия, за которые предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На вопрос по поводу информации в СМИ, что подозреваемый был криминальным авторитет, Гудыма ответил, что это не так.

"Он не находился в местах лишения свободы, но он привлекался к ответственности. Но назвать криминальным авторитетом в смысле того как мы с вами это понимаем, его не возможно. Его нельзя отнести к такой категории лиц", - отметил он.

Гудыма также рассказал, что сейчас также проводится служебная проверка правильности действий полицейских непосредственно на месте происшествия, изучаются видео с бодикамер правоохранителей, которые выезжали на место происшествия, опрашиваются все свидетели, в том числе те, которые все снимали на видео.

По его словам, тогда потерпевший отказался от написания заявления, но после публикаций в Интернете были внесены сведения в ЕРДР, продолжается досудебное расследование. Гудыма отметил недопустимость такого пренебрежительного отношения к ветерану во время войны.

Избиение ветерана в Смеле

Как сообщал УНИАН, в августе был избит ветеран российско-украинской войны Анатолий Гончаренко, который опубликовал сообщение о том, что разыскивает машину, водитель которой допустил аварийную ситуацию с его родителями. Он встретился с теми, кто мог быть причастен к этому событию, был словесный конфликт с последующим избиением его мужчинами - ветерана били по голове, а также заставляли извиняться.

По данным СМИ, избил ветерана местный уголовник Вадим Долотенко. Но уголовное дело полицией не было открыто, хоть правоохранители были на месте происшествия.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Черкасской области начата служебная проверка относительно возможной бездеятельности полицейских по делу об избиении ветерана в Смеле. Он сказал, что в Черкасской области произошла "позорная ситуация", потому что никто и никогда не имеет права унижать ветеранов.

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