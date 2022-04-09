Женщина, насмотревшись российских передач, разносила пропаганду среди односельчан.

В Черкасской области задержали женщину, которая публично распространяла пророссийскую пропаганду среди односельчан.

Об этом сообщили в СБУ.

"Женщина открыто оправдывала агрессию РФ и преступления российских военных и призвала жителей села поддерживать оккупантов. Кроме того, она смотрела российские телепередачи, после чего распространяла пропагандистские материалы, в частности, о ситуации в Украине, якобы о "преступных поступках украинских военных" и т.д.", — говорится в сообщении.

Женщине из Звенигородского района сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("колаборационная деятельность").

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в Маруполе арестовали местную жительницу, которая оправдывала действия российских оккупантов.

По данным следствия, в марте 43-летняя женщина, укрываясь от вражеских обстрелов вместе с другими мариупольцами в помещении Мариупольской камерной филармонии, по собственным идеологическим соображениям неоднократно оправдывала действия оккупантов. К гражданке применили меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 992 тыс. грн.