Медики начали оказывать помощь, когда мужчина уже умер.

В Черновицкой области мужчина пришел в Выжницкую центральную районную больницу и умер, пока ждал помощи врачей.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда введение жесткого карантина станет неизбежнымО трагическом случае сообщил пользователь Instagram romagromov.ak_47, опубликовав соответствующее видео.

Автор ролика рассказал, что мужчина пришел в больницу самостоятельно и 40 минут сидел на лавочке и ждал помощи. Вскоре ему стало плохо – пациента на носилках занесли внутрь посторонние женщины и тот, кто снимал дальнейшие события в больнице.

Медики начали оказывать помощь, но мужчина уже умер. На кадрах слышно, как автор видеозаписи ссорится с врачами, спрашивая, почему они столько времени тянули и не спасали человека. Один из медработников якобы указал, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

"Никто не хотел брать на себя ответственность. Так каждый из нас может просить помощи, но никто не поможет, потому что они не хотят заморачиваться... Как обычно, спишут на коронавирус...", – написал автор видео, добавив, что эмоций от увиденного ему не передать.

В комментариях некоторые пользователи сети тоже выразили возмущение ситуацией в медучреждении. Одни жаловались на действия врачей, а другие стали на их защиту.

"Поувольнять всех", "Еще его живого видела сегодня. Я в шоке", "Ужас. Стыдно за страну", "Это ужас и одновременно страх, что будет дальше?", "Позор таким врачам", "Все против врачей! Простите, они обычные люди на работе", – отметили подписчики.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН