Новый сезон проекта 'Мосейчук+' теперь доступен на Киевстар ТВ

Второй сезон авторского проекта ведущей телеканала 1+1 Марафон и интервьюера Натальи Мосейчук будет выходить на Киевстар ТВ в свободном доступе эксклюзивно среди украинских ОТТ-платформ.

Новые выпуски проекта будут выходить на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ после премьеры на YouTube-канале Натальи Мосейчук. Первые два эпизода нового сезона "Мосейчук+" с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министром юстиции Ольгой Стефанишеной и народным депутатом пяти созывов Тарасом Стецькивым уже доступны для просмотра.

В проекте "Мосейчук+" телеведущая и интервьюер откровенно общается с влиятельными украинскими и иностранными политиками, чиновниками, бизнесменами, волонтерами и военными - всеми, кто так или иначе своей работой влияет на будущее нашего государства.

"Я очень рада обновлению нашего сотрудничества с партнерами из Киевстар ТВ. В новом сезоне проекта "Мосейчук+" мы продолжим говорить о смыслах и выстраивать видение будущего нашей страны, опираясь на опыт прошлого. Поэтому среди спикеров будут и те, кто творил нашу историю на протяжении прошлых десятилетий, так и те, кто влияет и принимает решения сегодня", - комментирует Наталья Мосейчук.

Видео дня

Украинские зрители могут смотреть проект с пяти устройств в свободном доступе, авторизовавшись на платформе. Кроме нового сезона, на Киевстар ТВ доступны выпуски предыдущего, в частности с главой ГУР Кириллом Будановым и третьим Президентом Украины Виктором Ющенко.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине и всех интернет-провайдеров. Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграм-канале "Кино для ТВ".