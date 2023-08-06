По его словам, "это сказал Христос", а не он.

Священник Ужгородского греко-католического кафедрального собора во время блогослужения призвал к примирению "двух великих народов" Украины и России.

Соответствующее видео обнародовала журналистка Дарья Сипигина на своей странице в социальной сети Facebook. "И мы очень просим, чтобы господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа - Украины и России. Чтобы эти два народа не толкли, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство Небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа целую вечность на многая и благая лета", - говорит Роман Курах в своей речи.

Журналистка отмечает, что случайно услышала его через громкоговоритель, когда проезжала мимо. "Никто - никто! - и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча дослушали богослужение и ушли прочь. Мы, шокированные, решили зайти в собор и вежливо спросить у господина Кураха, нормально ли благословлять русских во время войны и призывать обниматься с теми, кто нас убивает. Господину Кураху нормально. Он объяснил нам это, мгновенно перейдя на крик и "тыкание", - отметила Дарья.

На другом видео священник говорит, что "это не он сказал, это Христос сказал". По словам Кураха, его родной брат находится на войне.

- Вы не можете говорить, что Украина и Россия - братские народы.

- Я могу говорить все, что хочу, дорогая моя.

- Вы благословляете русских.

- Благословляю.

- А если ваш брат погибнет, вы так же будете благословлять?

- Так.

Молитвы за Россию в церквях

Напомним, что осенью в сети появилось видео, на котором поп и верующие поют: "Звон плывет, плывет над Россией, Пробуждается матушка-Русь". Утверждалось, что ролик сняли в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

После этого настоятель Киево-Печерской лавры объявил об увольнении отца Захария, который пел эту песню. Он заявил, что в храмах УПЦ МП "молятся за мир во всем мире".

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