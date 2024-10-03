Законодательство Украины регулирует процедуру вывоза несовершеннолетних детей за пределы страны.

С 2022 года многие женщины покинули нашу страну вместе с детьми, поскольку решили, что ребенок не должен расти в атмосфере войны и подвергать свою жизнь опасности. Те, кто остался в Украине, но хочет уехать, желают знать, как правильно организовать выезд детей за границу в военное время.

Может ли мать вывезти ребенка за границу без согласия отца во время войны

Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений ссылаются на Гражданский кодекс, а именно статью 313, которая предусматривает право ребенка, достигшего шестнадцати лет, на свободный самостоятельный выезд. Однако, для детей, которым нет 16-ти, действуют другие правила:

Если ребенок еще не достиг 16 лет, он имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), опекунов и в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, кроме случаев, предусмотренных законом.

Однако, юристы уточняют, что на период военного положения выезд за пределы Украины детей, не достигших 16-летнего возраста, возможен в сопровождении одного из родителей, бабушки, дедушки, совершеннолетних брата, сестры, мачехи, отчима или других лиц, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства, что осуществляется без нотариально заверенного согласия второго родителя и при наличии паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) или документов, содержащих сведения о личности, на основании которых Государственная пограничная служба Украины разрешит пересечение государственной границы.

Среди тех, кто может выехать из Украины, есть несколько категорий граждан, правила пересечения границы для которых также регулирует постановление КМУ № 57:

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 18-летнего возраста и проживающие или зачисленные в учреждения различных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание - в сопровождении законного представителя или другого уполномоченного им лица и при наличии необходимых документов.

Дети, не достигшие 18-летнего возраста и не относящиеся к категории детей-сирот, дети, лишенные родительской опеки, но зачислены в учреждения различных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, устроены в семьи патронатных воспитателей - в сопровождении лица, уполномоченного руководителем соответствующего учреждения / работником учреждения, который его замещает или органом опеки и попечительства или областной военной администрацией, в сопровождении патронатного воспитателя, который осуществляет уход за детьми, при наличии необходимых документов.

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 18-летнего возраста - в сопровождении одного из законных представителей при наличии письменного согласования службы по делам детей по месту обращения или службы по делам детей областной военной (военно-гражданской) администрации на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.

Решение о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины лицу мужского пола, которое сопровождает ребенка, не достигшего 16-летнего возраста, принимается с учетом принадлежности сопровождающего лица к перечню категорий лиц, освобожденных от военной службы и мобилизации, при наличии у него подтверждающих документов.

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