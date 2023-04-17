Пользователи сервиса "Дия" за семь месяцев приобрели более 700 тыс. военных облигаций.
Об этом сообщает "Дія" в Telegram.
"Украинцы приобрели 700 + тысяч военных облигаций в действии. За 7 месяцев пользователи действия поддержали государство на 700 миллионов гривен. Гордимся!" - говорится в сообщении.
В сервисе отметили, что новая облигация "Ялта", введенная в обращение 5 апреля, пользуется большой популярностью среди граждан – ее приобрели уже более 45 тысяч раз.
Также в "Дие" спросили пользователей, какое название города они хотят видеть следующим.
Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны Министерство финансов начало выпуск военных облигаций, чтобы привлечь больше средств в госбюджет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн.
С октября военные облигации украинцы могут купить через приложение"Дия".
Облигации в " Дії " имеют названия временно оккупированных украинских городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Ялта.