Новую облигацию "Ялта" за 10 дней купили более 45 тысяч раз.

Пользователи сервиса "Дия" за семь месяцев приобрели более 700 тыс. военных облигаций.

Об этом сообщает "Дія" в Telegram.

"Украинцы приобрели 700 + тысяч военных облигаций в действии. За 7 месяцев пользователи действия поддержали государство на 700 миллионов гривен. Гордимся!" - говорится в сообщении.

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В сервисе отметили, что новая облигация "Ялта", введенная в обращение 5 апреля, пользуется большой популярностью среди граждан – ее приобрели уже более 45 тысяч раз.

Также в "Дие" спросили пользователей, какое название города они хотят видеть следующим.

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабной войны Министерство финансов начало выпуск военных облигаций, чтобы привлечь больше средств в госбюджет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн.

С октября военные облигации украинцы могут купить через приложение"Дия".

Облигации в " Дії " имеют названия временно оккупированных украинских городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Ялта.

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