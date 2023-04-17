Он призвал украинцев сохранять спокойствие по этому вопросу.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг заявление члена комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны Федора Вениславского о том, что в будущем повестки могут появиться в приложении "Дия".

Он написал в Telegram, что подобной услуги нет даже в планах. Министр призвал украинцев сохранять спокойствие.

"Когда в интернете снова пишут, что повестки будут в "Дие". Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - говорится в сообщении.

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Обсуждение раздачи повесток в "Дие" и через мессенджеры

Ранее Федоров уже заявлял, что в Украине точно не будут использовать "Дию", чтобы отправлять повестки. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник также подчеркивал, что политическая позиция такова, что "Дия" - это не сервис раздачи повесток.

Несмотря на это представитель президента в Раде Федор Вениславский уже в очередной раз поднимает этот вопрос. В конце марта он сообщал, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток мужчинам с помощью мессенджеров, хотя проекта закона о рассылке повесток в мессенджерах пока нет.

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