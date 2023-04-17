В будущем это могут сделать.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны Федор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что сейчас повестки в приложении "Дия" не будут запускать.

Однако в будущем эту инициативу могут реализовать в Украине. По его словам, сейчас Украина просто не имеет технических возможностей, чтобы оцифровать воинский учет и запустить повестки в "Дие".

"Потенциально в будущем мы должны к этому прийти, поскольку цифровизация предполагает упрощение всех действий и бумажные повестки точно должны уйти в прошлое. Но на сегодня это проекты не в краткосрочной перспективе", - пояснил Вениславский.

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Вручение повесток в Украине

7 февраля Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Как недавно сообщал УНИАН, в Украине теперь повестки будут вручать по-новому, представители военкоматов могут выписывать их военнообязанным независимо от места их проживания и пребывания на воинском учете.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что утвержден еще в начале полномасштабного вторжения РФ план мобилизации определенно не завершен и тем более не превышен.

По его словам, в самом начале основной, наибольший удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели соответствующий опыт. К ним присоединились ветераны начала российско-украинской войны, те, кто служил и воевал с 2014 года. Таким образом, первым волнам вторжения противостояли прежде всего те, кто уже служил и воевал. Но сейчас, естественно, силы обороны и безопасности страны комплектуются людьми, которых прежде всего нужно научить

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