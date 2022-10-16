Об этом во время разговора с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила новая президент МККК Мирьяна Эггер.

Международный комитет Красного Креста (МККК) будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным, в том числе и к колонии в оккупированной Еленовке.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом во время разговора с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила новый президент МККК Мирьяна Эггер.

Ермак призвал Эггер сделать все возможное для направления миссии Красного креста в колонию в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, где в конце июля в результате террористического обстрела со стороны российских оккупантов было убито более 50 защитников Украины.

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По его словам, наше государство со своей стороны готово всячески содействовать такой миссии.

Руководитель ОП убежден, что 17 октября представители МККК должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины.

По его мнению, это стало бы очень важным шагом.

В свою очередь, Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Еленовке.

"Это - мой приоритет. И мы будем продолжать требовать получения доступа", – подчеркнула она.

Напомним, украинская сторона не раз критиковала МККК за бездействие по выяснению обстоятельств и других деталей теракта в исправительной колонии в Еленовке, где российские оккупанты держат украинских военнопленных.

Убийство украинских военнопленных в Оленевке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Оленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведены с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Оленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

19 августа советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк обвинил международные организации, Международный Комитет Красного Креста в том, что они отмалчиваются, в то время, когда Россия украинских пленных морит голодом, пытает, убивает.

13 октября Украина выдвинула требование МККК, дав три дня для направления миссии в колонию в оккупированной Еленовке.

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