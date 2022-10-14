В организации заявили, что не могут силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования.

Международный комитет Красного Креста "разделяет разочарование от того, что не имеет доступа к украинских военнопленных, которые удерживаются Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении организации от 14 октября.

В комитете отметили, что с февраля работают над получением доступа для проверки условий и обращения с военнопленными и информировать их семьи о своих близких

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"Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которые мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах и были готовы в течение нескольких месяцев - посетить пенитенциарную колонию в Оленевке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, помимо предоставления доступа высшим властям, это требует практических мер для реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", - оправдываются в организации.

Как известно, третья Женевская конвенция обязывает стороны в международном вооруженном конфликте предоставить Международному комитету Красного Креста немедленный доступ ко всем военнопленным и право посещать их, где бы они ни содержались.

"Наша миссия может быть достигнута лишь скоординированными усилиями со сторонами конфликта. И мы просим их и международное сообщество поддержать ту роль, которую нам отведено", - добавили там.

Теракт с военнопленными в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв, в результате которого разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Россия обвинила в обстреле колонии ВСУ. По данным российской стороны, убиты более 50 украинских защитников, но количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом. Киев так и не получил официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

Миссия ООН по выяснению фактов не может поехать в следственный изолятор в Еленовке Донецкой области, где было убито более 50 украинских военнопленных, из-за отсутствия гарантий безопасности.

21 сентября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого освобождены 215 украинских защитников. Среди них - восемь раненых во время российского теракта в Еленовке.

13 октября с российского плена освобождены еще 20 наших воинов среди них есть те, что русскими содержались в Оленевке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

В тот же день Украина заявила, что дает Международному комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в оккупированной Еленовке.

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