Новая почта продолжает активно помогать стране бороться с коронавирусной инфекцией. Очередная партия кислородного оборудования и других медицинских товаров была доставлена для нужд 15 сельских и районных больниц из 11 областей.

«Мы едва успели объявить о нашей второй волне #Нп_манифеста, как получили много обращений со всей Украины. Помощь нужна больницам и в больших городах, и в маленьких деревнях. Поэтому мы не могли медлить, быстро закупали необходимое оборудование и доставляли тем, кто в этом больше всего нуждался. За эту неделю мы закупили 143 кислородных концентраторов и другие медицинские товары и продолжаем закупать необходимое для больниц», - говорит Инна Поперешнюк, соучредитель Новой почты.

Кроме кислородных концентраторов, в больницы было доставлено 1020 защитных костюмов и 2000 перчаток, 115 литров антисептика и 11 кислородных подушек. Помощь от Новой почты поступила в больницы Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областей.

В конце марта Новая почта выделила дополнительно 20 млн гривень на нужды районным и сельским больницам, что позволяет медикам более эффективно противостоять COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко