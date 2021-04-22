Новая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca приедет в Украину завтра, 23 апреля.
Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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По его словам, препарат прибудет в аэропорт Жуляны в 8:45.
"Она соответственно сразу будет распределена по регионам. Она войдет в нашу общую программу вакцинации через кабинеты прививок согласно этапам в настоящее время", – сказал он.
Министр уточнил, что инъекции сделают прежде всего гражданам из групп риска, пожилым гражданам в возрасте от 60 лет, а также начнут во второй раз вакцинировать людей, сделавших первую прививку в конце зимы.
"Мы оставляем небольшую часть для второй прививки, которая у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. Через 90 дней, с 23 мая, надо делать вторую дозу", – ответил глава Минздрава.
Степанов отметил, что вакцина произведена на другой площадке – в Южной Корее, но является абсолютно взаимозаменяемой.
Коронавирус в Украине: статистика
- В Украине за сутки выявлено 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. За сутки госпитализированы 3 904 человека; выписано из больниц 5 250 человек; зафиксировано 470 летальных случаев; выздоровели 18 831 человек.
- Вакцинировали за вчера еще 14 тысяч украинцев.
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