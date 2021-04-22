За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

В Украине за сутки выявлено 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.

Читайте такжеУкраинцев предупредили о четвертой "более угрожающей" волне COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. Сообщается, что за сутки госпитализированы 3 904 человека; выписаны из больниц 5 250 человек; зафиксировано 470 летальных случаев; выздоровели 18 831 человек. Кроме этого проведено тестирований за сутки – 101 981 (в частности методом ПЦР – 46 516, методом ИФА-17 644); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821.

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 990 353 человека;

выздоровели - 1 533 303;

летальных исходов - 41 266;

проведено ПЦР-тестирований - 9 089 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1 673 случая;

Винницкая область - 448 случаев;

Волынская область - 455 случаев;

Днепропетровская область - 976 случаев;

Донецкая область - 847 случаев;

Житомирская область - 544 случая;

Закарпатская область - 208 случаев;

Запорожская область - 995 случаев;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область - 877 случаев;

Кировоградская область - 210 случаев;

Луганская область - 304 случая;

Львовская область - 804 случая;

Николаевская область - 449 случаев;

Одесская область - 844 случая;

Полтавская область - 807 случаев;

Ровенская область - 563 случая;

Сумская область - 700 случаев;

Тернопольская область - 357 случаев;

Харьковская область - 1 333 случая;

Херсонская область - 337 случаев;

Хмельницкая область - 870 случаев;

Черкасская область - 695 случаев;

Черновицкая область - 235 случаев;

Черниговская область - 520 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая