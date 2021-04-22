В Украине за сутки выявлено 16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников.
Читайте такжеУкраинцев предупредили о четвертой "более угрожающей" волне COVID-19Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. Сообщается, что за сутки госпитализированы 3 904 человека; выписаны из больниц 5 250 человек; зафиксировано 470 летальных случаев; выздоровели 18 831 человек. Кроме этого проведено тестирований за сутки – 101 981 (в частности методом ПЦР – 46 516, методом ИФА-17 644); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 37 821.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 1 990 353 человека;
- выздоровели - 1 533 303;
- летальных исходов - 41 266;
- проведено ПЦР-тестирований - 9 089 301.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1 673 случая;
Винницкая область - 448 случаев;
Волынская область - 455 случаев;
Днепропетровская область - 976 случаев;
Донецкая область - 847 случаев;
Житомирская область - 544 случая;
Закарпатская область - 208 случаев;
Запорожская область - 995 случаев;
Ивано-Франковская область – 184 случая;
Киевская область - 877 случаев;
Кировоградская область - 210 случаев;
Луганская область - 304 случая;
Львовская область - 804 случая;
Николаевская область - 449 случаев;
Одесская область - 844 случая;
Полтавская область - 807 случаев;
Ровенская область - 563 случая;
Сумская область - 700 случаев;
Тернопольская область - 357 случаев;
Харьковская область - 1 333 случая;
Херсонская область - 337 случаев;
Хмельницкая область - 870 случаев;
Черкасская область - 695 случаев;
Черновицкая область - 235 случаев;
Черниговская область - 520 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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