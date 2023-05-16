Инна Воронова с ухмылкой раскаялась перед украинцами.

Популярная киевская блогерша Инна Воронова опубликовала в соцсетях видео с работой украинской ПВО ночью 16 мая, когда россияне накрыли столицу Украины ракетами. Извинения подоспели спустя несколько часов.

Так, российские СМИ растиражировали видео из Instagram Вороновой. При этом женщина сопроводила ролик надписью "вид из Комфорт тауна". Правда, ролик она вскоре удалила, хотя уже было поздно.

На утро в Instagram скандальной блогерши появилось новое видео, но уже с извинениями.

Видео дня

"Я прошу прощения у Украины и украинского народа! Извините меня пожалуйста! Я сделала необдуманный поступок. Я очень сильно испугалась, выложила видео, была с детьми дома, даже не знала, что происходит. После первого же комментария я поняла, что нельзя его оставить, и я сразу же удалила, буквально через пару минут. Я понимаю, что видео могло повлечь плохие последствия. Я очень сильно извиняюсь. Я очень сильно люблю нашу страну Украину и желаю нам скорейшей победы над агрессором. Извините меня пожалуйста!" - заявила скандальная блогерша.

После нелепых извинений блогерши подписчики снова на нее набросились. Ей напомнили,что война в Украине уже не первый день и все знают, что нельзя снимать работу ПВО.

Когда "очень испугалась" к окнам не бегают с телефоном

Не знала, что происходит? Война уже второй год!!!!

Ты не знала, что работу ПВО нельзя преподавать? Да что ты п…..ш

Стоит отметить, что Инна Воронова – жена Юрия Чернецкого, которого подозревают в сбыте кокаина на сумму около 5 тысяч долларов. Мужчина находится в СИЗО.

Ночная атака на Киев 16 мая - главные новости

Армия РФ в очередной раз нанесла по Киеву массированную ракетную атаку. Отмечается, что удар был исключительный по своей плотности - большое количество ракет за корохотный промежуток времени.

Пр этом в спикер Воздушных силах ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская система ПВО сбила все российские ракеты, а это 18 ракет разных целей, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М").

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