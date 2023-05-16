Игнат назвал направления, с которых сейчас обычно происходят атаки дронами.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не исключает использованием врагом нестандартных приемов и направлений запуска и атак дронов.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о направлениях запуска дронов "Шахед".

"Шахеды", по той информации, что сейчас я имею, - с северного направления, скорее всего, дроны запускают. В основном, это север: с российской территории, аэродром "Сеча" Брянской области. А также атака "Шахедов" происходит с юго-восточного направления – с восточного побережья Азовского моря, из района Ахтубинска", - отметил Игнат.

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Он отметил, что по непроверенной информации, дроны могут одиночно запускаться и с катапульт. По словам Игната, такие случаи могут существовать.

"Потому что враг использует БПЛА разных типов. Даже те же "Шахеды" есть разных типов. Уже 131 модель - она меньше, есть 136 модель", - сказал представитель.

Так, Игнат подчеркнул: "Я думаю, что направление запуска дронов сейчас может меняться. И не только стандартные приемы и стандартные направления атак могут использоваться врагом".

Атаки Украины с помощью дронов - детали

В ночь на 16 мая российские оккупанты запустили по Киеву шесть ракет "Кинжал". Они были поражены украинской противовоздушной обороной. Также во время ночной ракетной атаки на Украину было уничтожено девять "калибров", три баллистические ракеты, шесть "Шахедов" и три разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ранее российские оккупанты провели седьмую воздушную атаку на Киев с начала мая. По предварительной информации, до полуночи они запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики.