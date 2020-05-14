Николаевцы во время карантина разобрали по домам десятки собак из приюта (видео)

В центре защиты животных отметили, что раньше такого не было никогда.

Жители Николаева за три недели разобрали по домам более 30 собак.

Читайте такжеВ Киеве несколько дней разыскивали пса, который ехал на фронт с армейцами, но потерялся на вокзале (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такого, говорят в центре защиты животных, не было никогда.

Отмечается, что именно во время карантина люди начали так активно разбирать четвероногих.

Первыми из приюта николаевцы забирают щенков, а взрослых собак – присматриваются.

Обычно животные в этом приюте находятся не более двух недель, а потом их или отпускают на улицу, или отдают людям.

Ранее УНИАН писал, что в Финляндии во время карантина на 23% выросли продажи алкоголя.