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Николаевцы во время карантина разобрали по домам десятки собак из приюта (видео)

18:55, 14 мая 2020
Общество
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Читайте такжеВ Киеве несколько дней разыскивали пса, который ехал на фронт с армейцами, но потерялся на вокзале (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такого, говорят в центре защиты животных, не было никогда.

Отмечается, что именно во время карантина люди начали так активно разбирать четвероногих.

Первыми из приюта николаевцы забирают щенков, а взрослых собак – присматриваются.

Обычно животные в этом приюте находятся не более двух недель, а потом их или отпускают на улицу, или отдают людям.

Ранее УНИАН писал, что в Финляндии во время карантина на 23% выросли продажи алкоголя.

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