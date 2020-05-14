Финны стали больше злоупотреблять спиртным на карантине

Продажи розового вина выросли на 40% в апреле, а красного и белого – на 35% и 28% соответственно.

В Финляндии на 23% выросли продажи алкоголя по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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По информации национальной монополии торговли алкоголем, продажи розового вина выросли на 40% в апреле, а красного и белого – на 35% и 28% соответственно.

Таким образом, закрытие из-за карантина баров, ресторанов, кафе и ночных клубов до 31 мая не уменьшило потребление алкоголя. Покупатели сейчас ищут товары в Интернете, а апрельские онлайн-продажи выросли на 110% по сравнению с прошлым годом.

В ЕС, Норвегии и Швейцарии люди в возрасте 15 лет и старше потребляют в среднем 11,3 л алкоголя в год. В Финляндии средний годовой показатель потребления алкоголя несколько снизился до 10 л в год.

Как сообщал УНИАН, режим карантина, который был введен в Великобритании в связи с пандемией коронавируса, изменил алкогольные привычки местных жителей.