Средства были собраны неравнодушными гражданами с фантастической скоростью.

Национальный музей истории Украины собрал на пожертвованиях 772 тысячи гривен, необходимые для демонтажа незаконно построенного "храма-МАФа" Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба музея в Facebook.

"Друзья, вы невероятные. Вы собрали необходимую сумму (а это 772 тысячи гривен) для демонтажа самовольной "церкви-МАФа" на территории музея, менее чем за сутки!" - говорится в сообщении.

Как отметили в музее, "скорость, с которой удалось собрать необходимую сумму, свидетельствует о том, что украинское общество поддерживает снос самовольного церковного МАФа в историческом сердце Киева - Старокиевской горе".

Видео дня

О сборе необходимой суммы было объявлено Благотворительным фондом развития Национального музея истории Украины.

В пресс-службе музея напомнили, что в сентябре 2023 года Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил незаконность самовольного строительства и обязал снести сооружение и привести земельный участок в прежнее состояние за счет лица, допустившего правонарушение. Решение суда вступило в законную силу и находится на стадии принудительного исполнения со 2 октября 2023 года.

Также музейщики отметили, что "ожидать добровольного исполнения судебного решения от лица, которое самовольно захватило земельный участок музея и осуществило на нем самовольное строительство, не приходится".

"На сегодня единственный способ выполнить решение суда и убрать с территории музея мусор - это осуществить авансирование расходов исполнительного производства от имени взыскателя - музея, привлекая специализированное предприятие, имеющее разрешение на проведение работ, связанных с повышенной опасностью", - отмечается в сообщении.

Что известно о незаконном "храме-МАФе" в Киеве

Как сообщал УНИАН, в феврале 2023 года стало известно, что суд обязал демонтировать "храм-МАФ" (МАФ - малая архитектурная форма) Украинской православной церкви Московского патриархата, незаконно построенный возле Национального музея истории в Киеве. В частности, решение было принято в связи с тем, что размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию.

Незаконно построенное сооружение расположено в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Эта незаконная постройка также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Вас также могут заинтересовать новости: