Требования по допуску будут касаться даже народных депутатов.

В Верховную Раду предлагают допускать народных депутатов, журналистов и других лиц только при наличии документов о вакцинации, отрицательных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19.

Соответствующий проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению COVID-19 (№6154) зарегистрирован в парламенте. Текст проекта обнародован на сайте ВР.

Инициаторами проекта являются глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий и ряд парламентариев от "СН", "Голоса", "Батькивщины", группы "Партия "За будущее", один внефракционный депутат и вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

Проектом постановления предлагается дополнительно к установленным для обеспечения правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений ВР условий допуска установить, что на период действия карантина допуск в помещения парламента народных депутатов, работников Аппарата ВР, работников государственных предприятий и учреждений, обеспечивающих деятельность ВР, помощников-консультантов депутатов, членов Кабинета министров, представителей центральных органов исполнительной власти, должностных лиц других органов государственной власти и представителей органов местного самоуправления, ученых, экспертов, специалистов-практиков или представителей общественности и других лиц, а также представителей средств массовой информации разрешается при наличии одного из четырех документов.

Так, это может быть документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, включенных Всемирной организацией здравоохранения в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ должен быть выдан в соответствии с международными медико-санитарными правилами (2005 год) или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19, или же иностранный COVID-сертификат.

Вторые два варианта документов - отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, если анализ был сделан не позже чем за 72 часа до предъявления документа, или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенный не более чем за 48 часов до предъявления документа; справка о выздоровлении человека после COVID-19, если он переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Обязательная вакцинация в Украине

Как сообщал УНИАН, Минздрав утвердил перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19: это работники учреждений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.

Также в этот список планируют включить социальных работников и сотрудников операторов почтовых услуг.

С начала вакцинальной кампании в Украине (24 февраля) против COVID-19 привиты более 7,5 млн человек, из них полностью иммунизированы – более 6,1 млн.

Автор: Таня Поляковская