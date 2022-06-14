Оккупантов не волнует наличие трупов в разрушенных домах.

В подъездах мариупольских многоэтажек МЧС РФ вывешивает схемы расположения трупов мирных жителей в квартирах.

Об этом пишет мариупольский сайт 0629, публикуя жуткие фото.

Издание показало объявление, размещенное во втором подъезде дома на улице Солнечной, 1.

"МЧС России нашло тела, нарисовало схемку и ушло праздновать "день России". А черепа людей остаются в доме и дальше", - пишут журналисты.

На самом объявлении написано, что в одной из квартир находятся два трупа. "Черепа, останки на кухне", - уточняет автор записки.

Опубликовано также фото и самого подъезда, в котором заметили объявление. На нем видны последствия российских бомбардировок.

Ранее журналисты показали на видео огромную братскую могилу в Мариуполе.

По оценкам городских властей, с начала полномасштабного вторжения РФ погибли десятки тысяч мариупольцев. Сейчас город оккупирован, ситуация там катастрофическая.

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