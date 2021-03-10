Эксперт отметил, что нелегальное трудоустройство может закончиться даже торговлей людьми.

Украинцы, которые выезжают за границу на нелегальную работу, могут быть не только депортированы, но и лишены заработанных денег при возвращении домой.

Об этом в комментарии УНИАН сказал эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

Читайте такжеВ Европе увеличилось количество депортаций нелегально работающих украинцев – эксперты«Один из рисков нелегальной работы в том, что когда люди выезжают за границу, приглашение на работу может оказаться фейковым, то в лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда на год. Есть и другие варианты: после того, как человек отработал и возвращается в Украину после неофициальной работы без договора, у него забирают наличные деньги и также депортируют», - сказал он.

По словам эксперта, существует большой риск, что при попытке выехать за рубеж на работу украинцы столкнутся с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.

«Опасность попасть на нелегальное агентство состоит в том, что это мошенники, которые просто физически существуют, но юридически не существуют. Есть риск отправить им деньги или уплатить аванс и забыть про эти деньги, это как минимум. Другие варианты сложнее: человек авансом платит за услуги фирмы, ему дают приглашение на трудоустройство, но когда человек приезжает, то такого работодателя не существует», - пояснил он.

Тридуб отметил, что если человек выезжает без оформленного договора с работодателем, это может закончиться большими проблемами. В частности, не будут соответствовать ожиданиям выполняемая работа, размер заработной платы, условия труда и проживания.

«То есть все условия могут быть категорически не такие: начиная от меньшей заработной платы и заканчивая тем, что это окажется торговля людьми», - сказал эксперт.

Он отметил, что торговля людьми – это незаконное соглашение между несколькими сторонами, итогом которого становится принуждение человека к определенному труду.

Как сообщал УНИАН, ограничения в некоторых отраслях экономики, которые действуют в Европе из-за пандемии коронавируса, существенно сократили спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, в том числе из Украины. Европа вследствие роста внутренней безработицы усилила контроль на границе, что привело к увеличению количества депортаций нелегально работающих украинцев.

Эксперты предостерегают украинцев от попытки выехать за рубеж на нелегальную работу, поскольку существует риск неоплаты или неполной оплаты проделанной работы. Также возможен вариант невыполнения принимающей стороной обещанных условий проживания заробитчанина. Кроме того, у нелегала могут забрать паспорт, якобы на регистрацию и оформление, и не возвратить его, тогда человек становится фактически прикованным к этой работе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН