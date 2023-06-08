Первым шагом по ее внедрению "философии" Притулы являются центры готовности гражданских

Проект благотворительного фонда Сергея Притулы "Центр готовности гражданских" является первым шагом по внедрению в жизнь философии, что каждый украинец и каждая украинка должны иметь гражданскую специальность и приближенную к милитарной.

По словам Сергея Притулы, такие центры готовности гражданских уже есть у 30 городов из 17 регионов, и они предоставляют как базовую, так и углубленную подготовку определенным вещам, которые могут понадобиться в случае мобилизации или вне армии.

"Мы делаем первые шаги по внедрению такой философии, что каждый украинец и каждая украинка на самом деле должны иметь две специальности - гражданскую и приближенную к милитарной. Я не хочу употреблять "милитаризация общества", потому что это очень пугает наших западных партнеров. Но ты можешь быть айтишником, а на параллельном курсе ты должен иметь навыки инструктора тактической медицины или медика, ты бухгалтер, но кроме этого ты знаешь стрелковое дело, ты водитель маршрутки, но рядом с тем ты знаешь, как заложить взрывчатку и так далее", - отметил телеведущий и волонтер во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины".

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По его словам, "когда ты имеешь такого придурашенного соседа, которого имеем мы, мы должны быть всегда готовыми"

Справка УНИАН. Фонд Сергея Притулы-украинская благотворительная организация, которая специализируется на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году. С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на приобретение техники для ВСУ.

"Народные Байрактары" - что известно

В июне 2022 года Фонд Сергея Притулы объявил сбор 600 миллионов гривен. На эти деньги планировали закупить для военных БПЛА турецкого производства. Инициативу назвали "народные Байрактары".

Нужную сумму собрали очень быстро, но компания Baykar передала дроны бесплатно. На сэкономленные средства волонтеры "купили" право использования спутника.

Кроме того, фонд Притулы собирал 200 миллионов гривен на закупку 50 британских гусеничных бронетранспортеров Spartan.

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