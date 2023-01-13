На ролике видно, как дрон проводит разведку и ищет вражеские цели над захваченным городом.

Благотворительный фонд Сергея Притулы впервые показал работу беспилотника-разведчика SHARK в небе над оккупированным Донецком.

В Facebook фонд Притулы опубликовал ролик, на котором видно, как дрон проводит разведку и ищет вражеских целей над захваченным городом.

"Качество изображения и зум поражают конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких впечатляющих глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом!",- отметили в фонде.

Видео дня

Сам Притула добавил, что "работа делается" и призвал донатить на больше "птичек" для украинских воинов.

Беспилотник Shark - что известно

БПЛА может проводить аэроразведку и корректировки, в том числе, для западного дальнобойного оружия, в частности, HIMARS. Дрон может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от объекта.

Он использует зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением, а также дополнительным цифровым зумом.

В середине декабря прошлого года разработчики заявили, что украинский беспилотник Shark модернизировали. Теперь дрон может в два раза дольше вести разведку.

Вас также могут заинтересовать новости: