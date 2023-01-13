Благотворительный фонд Сергея Притулы впервые показал работу беспилотника-разведчика SHARK в небе над оккупированным Донецком.
В Facebook фонд Притулы опубликовал ролик, на котором видно, как дрон проводит разведку и ищет вражеских целей над захваченным городом.
"Качество изображения и зум поражают конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких впечатляющих глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом!",- отметили в фонде.
Сам Притула добавил, что "работа делается" и призвал донатить на больше "птичек" для украинских воинов.
Беспилотник Shark - что известно
БПЛА может проводить аэроразведку и корректировки, в том числе, для западного дальнобойного оружия, в частности, HIMARS. Дрон может углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от объекта.
Он использует зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением, а также дополнительным цифровым зумом.
В середине декабря прошлого года разработчики заявили, что украинский беспилотник Shark модернизировали. Теперь дрон может в два раза дольше вести разведку.