Волонтер и украинский ведущий Сергей Притула объявил новый мегасбор средств для ВСУ. На этот раз цель - 200 миллионов гривень на закупку 50 британских гусеничных бронетранспортеров Spartan.
Об этом Притула сообщил в своем видеообращении.
Волонтер пояснил, что сейчас они особенно нужны украинским защитникам на фронте. Ведь из-за дождливой погоды, а в дальнейшем и из-за снега нашим военным крайне необходима именно гусеничная техника.
"Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из того всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым! Счета - в описании к видео. Погнали!",- написал он в Facebook.
Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 млн грн. Сбор продлится с 2 по 8 ноября.
По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.
Техника для ВСУ от Притулы
Напомним, ранее фонд Притулы и общественный активист Стерненко провели сбор на дроны-камикадзе RAM II UAV, о котором объявили 10 октября на фоне массированной ракетной атаки россиян по городам Украины. По словам Притулы, они планировали собрать на дроны-камикадзе 100 млн грн, однако всего за сутки было собрано более чем в три раза больше – 352 млн грн.
Также известно, что в конце июня фонд Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковим объявил о начале сбоку средств на беспилотники "Байрактар". Украинцы собрали 600 млн грн. Однако компания Baykar решила предоставить три беспилотники Bayraktar TB-2 бесплатно. Таким образом волонтеры получили возможность направить собранные средства на покупку спутника.
За 600 млн грн, которые украинцы собирали на беспилотники "Байрактар", фонд Притулы купил спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков для украинской армии.
Справка УНИАН. FV103 Spartan - гусеничный бронетранспортер, поступивший на вооружение британской армии в 1978 году. Он был разработан как вариант БТР семейства Combat Vehicle Reconnaissance. БТР может перевозить до семи человек, в том числе трех членов экипажа. Вооружен одним пулеметом 7,62 мм.
Масса Spartan составляет 10 тонн. Он оснащался бензиновым двигателем Jaguar 4,2 xk. и может развивать скорость до 96 км/ч и имеет запас хода 510 километров. Всего их произвели почти 1 000 единиц.
Великобритания уже передала Украине 35 таких БТР.
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