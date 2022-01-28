У погибшей осталась 11-летняя дочь.

У контролера ведомственной военизированной охраны Веры Лебединец, которая погибла в результате стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, осталась 11-летняя дочь.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

"Вере Сергеевне, которой в этом году должно было исполниться 36 лет, оставалось находиться на посту самые тяжелые предутренние часы. Более 15 лет она отдала работе на "Южмаше", дома ее ждала одиннадцатилетняя дочь", - говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что перед тем, как застрелить Лебединец, нацгвардеец угрожал ей и таскал за волосы.

"Она так и не открыла дверь, не отдала ключи. И тогда раздались выстрелы", - отметили в пресс-службе завода.

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Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгородном Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК) начато уголовное производство. Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст.115 (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст.410 (угон, присвоение, вымогание военнослужащим оружия и боевых припасов) УКУ.