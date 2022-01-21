В Офисе генерального прокурора отмечают, что к ответственности по этому делу были привлечены 19 человек.

Заместитель руководителя управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Артем Яблонский заявляет, что первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

"Мы можем доложить вам о полном раскрытии убийств... Юрия Вербицкого, журналиста Василия Сергиенко, которое имело место 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский, 48 убитых на улице Институтской 20 февраля 2014 года и трех убитых на улице Институтской и в Крепостном переулке 18 февраля 2014 года", - сказал Яблонский.

Он отметил, что "проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств".

"Здесь спорный вопрос, с учетом судебно-медицинских экспертиз на данный момент, кто является первым убитым: это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян - по времени. Но по последним данным - это Юрий Вербицкий. То есть, Нигоян, Жизневский и Сеник - это три убийства, которые в настоящее время не раскрыты. Но следователями Государственного бюро расследований активизирована работа в этом направлении, установлено каждое из подразделений внутренних войск, а также спецподразделение "Беркут", которые находились в момент совершения каждого из этих убийств в непосредственной близости и могли его совершить, с учетом выводов судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз", - сказал Яблонский.

В свою очередь, второй заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генерального прокурора Иван Бабенко отметил: "В деле о похищении Луценко и Вербицкого, и убийства Юрия Вербицкого... также есть определенные положительные результаты. Поскольку именно в этом производстве по результатам расследования (к ответственности - УНИАН) привлечено 19 человек. И соответственно, установлены обстоятельства похищения, пытки, причинение тяжких телесных повреждений и, соответственно, оставление в Бориспольском районе Вербицкого и Луценко с последующим наступлением смерти Вербицкого".

По его словам, в этом деле к уголовной ответственности был привлечен ряд гражданских лиц. "В том числе, организаторов - так называемых" титушек", которые совместно сотрудничали и с органами внутренних дел, с работниками милиции. А также привлечены в настоящее время два работника милиции - это следователь и оперуполномоченный, которые организовывали проведение незаконных негласных следственных розыскных действий в отношении Луценко", - сказал представитель ОГП.

Кроме того, Бабенко добавил, что был "постановлен приговор в отношении одного из организаторов "титушек" и он приговорен к 9 годам лишения свободы за похищение, пытки, причинение телесных повреждений и оставление без помощи лица, которое находилось в опасном состоянии".

Читайте также2021-й стал прорывным по количеству приговоров по делам Майдана – ВенедиктоваЕще 8 человек по этому производству находятся в розыске. По словам Бабенко, они находятся на временно оккупированной территории Украины и в Российской Федерации.

"В настоящее время инициируется вопрос об осуществлении специального досудебного расследования в отношении них, его завершения и передачи дела в суд для его рассмотрения в форме специального судебного разбирательства, так называемого заочного судебного разбирательства", - сказал представитель прокуратуры.

Справка УНИАН. 21 января 2014 года Луценко и Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу.

Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пыток Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно Мысливому инкриминируют убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный содержались под стражей.

8 августа 2021 года журналистка Ольга Худецкая в своем Facebook сообщила, что обвиняемые в похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.

22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневський и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице.

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