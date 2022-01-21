Заместитель руководителя управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Артем Яблонский заявляет, что первым убитым во время событий Революции Достоинства был активист Юрий Вербицкий, а не Сергей Нигоян.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.
"Мы можем доложить вам о полном раскрытии убийств... Юрия Вербицкого, журналиста Василия Сергиенко, которое имело место 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский, 48 убитых на улице Институтской 20 февраля 2014 года и трех убитых на улице Институтской и в Крепостном переулке 18 февраля 2014 года", - сказал Яблонский.
Он отметил, что "проблемным вопросом является раскрытие первых трех убийств".
"Здесь спорный вопрос, с учетом судебно-медицинских экспертиз на данный момент, кто является первым убитым: это Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян - по времени. Но по последним данным - это Юрий Вербицкий. То есть, Нигоян, Жизневский и Сеник - это три убийства, которые в настоящее время не раскрыты. Но следователями Государственного бюро расследований активизирована работа в этом направлении, установлено каждое из подразделений внутренних войск, а также спецподразделение "Беркут", которые находились в момент совершения каждого из этих убийств в непосредственной близости и могли его совершить, с учетом выводов судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз", - сказал Яблонский.
В свою очередь, второй заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генерального прокурора Иван Бабенко отметил: "В деле о похищении Луценко и Вербицкого, и убийства Юрия Вербицкого... также есть определенные положительные результаты. Поскольку именно в этом производстве по результатам расследования (к ответственности - УНИАН) привлечено 19 человек. И соответственно, установлены обстоятельства похищения, пытки, причинение тяжких телесных повреждений и, соответственно, оставление в Бориспольском районе Вербицкого и Луценко с последующим наступлением смерти Вербицкого".
По его словам, в этом деле к уголовной ответственности был привлечен ряд гражданских лиц. "В том числе, организаторов - так называемых" титушек", которые совместно сотрудничали и с органами внутренних дел, с работниками милиции. А также привлечены в настоящее время два работника милиции - это следователь и оперуполномоченный, которые организовывали проведение незаконных негласных следственных розыскных действий в отношении Луценко", - сказал представитель ОГП.
Кроме того, Бабенко добавил, что был "постановлен приговор в отношении одного из организаторов "титушек" и он приговорен к 9 годам лишения свободы за похищение, пытки, причинение телесных повреждений и оставление без помощи лица, которое находилось в опасном состоянии".
Читайте также2021-й стал прорывным по количеству приговоров по делам Майдана – ВенедиктоваЕще 8 человек по этому производству находятся в розыске. По словам Бабенко, они находятся на временно оккупированной территории Украины и в Российской Федерации.
"В настоящее время инициируется вопрос об осуществлении специального досудебного расследования в отношении них, его завершения и передачи дела в суд для его рассмотрения в форме специального судебного разбирательства, так называемого заочного судебного разбирательства", - сказал представитель прокуратуры.
Справка УНИАН. 21 января 2014 года Луценко и Вербицкого "титушки" похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их оставили в лесу.
Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.
28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, похищения и пыток Вербицкого и Луценко, а также препятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.
Отдельно Мысливому инкриминируют убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности, паспорта гражданина Украины.
С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный содержались под стражей.
8 августа 2021 года журналистка Ольга Худецкая в своем Facebook сообщила, что обвиняемые в похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вышли из СИЗО.
22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневський и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице.