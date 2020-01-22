Убийства Нигояна, Жизневского и Сеника до сих пор не раскрыты – прокурор

Во время событий на Майдане в январе 2014 года пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли.

Прокурор Офиса генерального прокурора Алексей Донской констатирует, что по состоянию на сегодня убийства участников Революции Достоинства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника не раскрыты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте такжеВ Киеве проходит шествие памяти первых погибших Героев Небесной Сотни

Комментируя состояние расследования дел о событиях во время Революции достоинства в январе 2014 года в центре Киева, он отметил, что «во время этих событий ... пострадали 240 человек, в том числе, 4 человека погибли».

«Первой жертвой был Юрий Вербицкий, и в тот же день, 22 января, были убиты Нигоян, Жизневский, Сеник. К сожалению, эти три убийства, на сегодняшний день не раскрыты», - сказал Донской.

Что касается убийства Вербицкого, отметил прокурор, то сегодня проходят два судебных процесса: относительно одного из организаторов преступления и в отношении лица, которое непосредственно было задействовано в похищении пострадавших.

«Еще в отношении 11 лиц объявлен розыск. То есть, эти лица скрываются на территории Российской Федерации», - добавил Донской.

По его словам, продолжается работа по установлению заказчиков этого убийства. «Даже не установление, а получение доказательственной базы о взаимосвязи лиц, так называемых «титушек», которые непосредственно выполняли данное преступление, и должностных лиц Министерства внутренних дел (а такая информация у нас на сегодня есть), которые были заказчиками непосредственно его совершения», - отметил прокурор.

Донской напомнил, что на сегодняшний день относительно событий января 2014 года в центре Киева о подозрении в совершении преступлений объявлено четырем бывшим чиновникам, 16 бывшим сотрудникам расформированного спецподразделения «Беркут» и 26 гражданским лицам, так называемым «титушкам». «По данным преступлениям установлены факты непосредственного взаимодействия органов внутренних дел и «титушок» в совершении соответствующих преступлений», - добавил представитель прокуратуры.

Справка УНИАН. В конце ноября 2013 отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения наиболее массовых за всю современную историю государства протестов.

В частности, Кабинет министров 21 ноября 2013 года принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.

После избиения бойцами «Беркута» в ночь на 30 ноября 2013 года десятков студентов на Майдане Незалежности в Киеве на улицы украинских городов вышли сотни тысяч человек.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневский и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице.

В феврале 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, сотни были ранены, больше всего - 20 февраля. По данным Генпрокуратуры, в целом во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек.