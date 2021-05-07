В управлении горсовета утверждают, что скульптура не несет идеологической нагрузки, поэтому не подпадает под закон о декоммунизации.

Во Львове не будут демонтировать скульптурную композицию «Космонавтика», установленную якобы в честь советского космонавта, а ныне депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Валентины Терешковой, которая проголосовала за аннексию Крыма.

Читайте такжеВо Львове открылся Музей модернизма (фоторепортаж, видео)Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко-Швец, комментируя обращение львовянина Владимира Козия, в котором он требует демонтировать указанный памятник.

«В обращении говорится о скульптурной композиции, не памятнике, «Космонавтика» 1983 года, авторы которой - львовский скульптор Роман Романович и архитектор Анатолий Шокур. Композиция не несет идеологической нагрузки, это не памятник Терешковой, и не подпадает под закон о декоммунизации. Это хороший образец скульптурной пластики 80-х годов ХХ века. Установлен был именно там, потому что когда-то эта улица носила имя Терешковой», – пояснила Онищенко-Швец.

Что известно о памятнике космонавту во Львове

Памятник космонавту был установлен в 80-х годах ХХ века в сквере на улице Выговского (прежнее название – Терешковой) во Львове. Скульптура состоит из трех лучей-звезд и человека в скафандре. Поскольку памятник идеологически нейтрален, то в 1990-х годах он так и не был демонтирован.

Вопрос о демонтаже этой скульптуры несколько раз поднимали в 2015 и 2017 годах. Тогда его даже хотели перевезти в Ярославль (РФ), откуда родом Терешкова. Однако дальше разговоров дело так и не сдвинулось с места.

Валентина Терешкова – не только первая в мире женщина-космонавт, но и депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», которая в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма и ряд касающихся этого законов.

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Автор: Мирослава Бзикадзе