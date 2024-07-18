НАТО продолжало свою безответственную политику в отношении Украины: давая ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной, пишет издание.

На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году, посвященном 75-летию альянса, лидеры предложили Украине новый виток ложной надежды в войне против России - что хуже, чем ничего не делать.

Как пишет Politico, то ли военные обязательства, то ли усиленная поддержка грозит еще больше поставить под угрозу членов НАТО без гарантий безопасности. Эта шарада не нова, но сейчас особенно плохое время.

Фальшивые обещания НАТО

После провала контрнаступления в 2023 году Украина начала осознавать, что ее силы не могут вернуть больше своей территории. Несмотря на поток большой западной помощи, Киеву может быть трудно удержать то, что он имеет - обстоятельство, которое свидетельствует о том, что он должен начать рассматривать переговоры с Москвой, чтобы прекратить или даже заморозить конфликт путем перемирия до того, как ситуация на поле боя ухудшится и пространство для переговоров уменьшится.

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"Но вместо этого Вашингтон и европейские столицы, к сожалению, удваивают - по крайней мере риторически - утверждение, что Украина когда-то присоединится к НАТО. На самом деле, после продвижения туманного "мостика" к возможному членству Украины перед саммитом, во время встречи лидеры НАТО заявили, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению", - пишет издание.

В последние недели США также подписали с Киевом соглашение о безопасности сроком на 10 лет и одобрили использование оружия США украинскими силами по целям в Российской Федерации. Тем временем, поддержанный лидерами стран Балтии, президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить сухопутные войска НАТО в Украину. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США намекнул, что развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежно.

Впрочем, издание отмечает, что было бы глупо принять Украину в НАТО - сейчас или когда-нибудь.

Любой возможный сценарий вступления Украины представляет неразрешимую дилемму: страну нельзя принять, пока она находится в состоянии войны с Россией - главное потому, что это немедленно забросит НАТО и Россию в ядерный кризис. Кроме того, любое обязательство защищать Украину в будущем не будет надежным сдерживающим фактором. Андеррайтер альянса, США, уже четко продемонстрировал, что не будет воевать и рисковать ядерной войной от имени Украины, даже когда на карту поставлено выживание последней, поскольку США не имеют жизненного интереса в этом.

"Проще говоря, обещания Запада - пустая болтовня, а членство Украины в НАТО пока не рассматривается. Предложение Макрона выглядит довольно несерьезным, а пакт США является по сути символическим", - пишет издание.

Опасность реальна

Тем не менее, даже лживые обещания могут представлять реальную опасность, и это может проявляться в нескольких формах:

Во-первых, любая перспектива членства Украины в НАТО, какой бы сомнительной она ни была, сохраняет ключевую причину войны, предоставляя России стимул продолжать конфликт, чтобы предотвратить вступление Украины. Как и в случае с проектами договоров, поданными Россией в декабре 2021 года, и стамбульскими переговорами, состоявшимися в марте и апреле 2022 года, любая резолюция неизбежно будет зависеть от присоединения Украины к НАТО.

Во-вторых, фальшивые обещания поощряют фальшивые надежды, которые только побудят Украину "продолжать придерживаться своей неудачной стратегии вернуть все утраченные территории" и избегать переговоров с Москвой.

Издание отмечает, что сейчас лучший вариант для Украины - это, вероятно, окопаться и принять оборонительную стратегию, одновременно начиная переговоры о мире или хотя бы о перемирии. Западная помощь может помочь Киеву удерживать свои линии фронта и преследовать российские объекты в течение некоторого времени, но она не может заменить окончательную нехватку живой силы в Украине, особенно в то время, как собственная промышленная база Запада испытывает напряжение. Продолжение войны лишь обещает дальнейшее истощение украинских сил и в конце концов вероятность или фронтового, или политического краха.

Конечно, Россия может не согласиться принять перемирие относительно территориального статус-кво, и переговоры могут длиться годы. Но риторика НАТО побуждает отложить не определенный мир, а первые шаги к нему. Это требует политического сдвига в сторону признания того, что война не закончится полной справедливостью для Украины и России.

Украина также не является монолитом непоколебимой опоры для возвращения всей территории любой ценой. Растущее количество украинцев наверняка хотело бы изменить курс и перестать бросать людей на все более недостижимые цели. Фальшивые западные обещания поддерживают менее практичную альтернативу.

Кроме того, хотя цена ложной надежды ложится по большей части на Украину, это также увеличивает риск для американцев и других членов НАТО. Чем дольше затягивается война, тем больше растет угроза эскалации.

Риск ядерной войны

В последние недели Украина уже использовала собственные собственные возможности для ударов по российским радиолокационным станциям, предназначенным для раннего предупреждения в случае американской ядерной атаки. А в прошлом месяце суббоеприпасы от ракеты, предоставленной США, выпущенной украинскими силами, упали на гражданских пляжников в Севастополе, после того, как их перехватила российская ПВО.

Эти события вызывают острую обеспокоенность. Атака на системы раннего предупреждения подрывает уверенность России в ее способности ответить в случае первого ядерного удара со стороны США, следовательно, увеличивая риск использования Россией ядерного оружия. Но более вероятным результатом является то, что Москва ответит на атаки на своей территории с использованием предоставленного США оружия, найдя способы прямого удара по США или сторонам, которые им помогают. Нападения Украины на Россию также вызывают вопросы о том, смогут ли США помешать Киеву втянуть его в прямой конфликт, поскольку ситуация становится все более ужасной.

"Аналитики часто настаивают, что Запад не должен поддаваться "ядерному шантажу", поскольку эскалация до ядерной войны маловероятна. Но точное название "ядерного шантажа" - "ядерное сдерживание", и оно не требует уверенности, что катастрофа произойдет, только страх, что она может произойти", - пишет издание.

Эта логика ошибочна при любых обстоятельствах, но особенно в случае с Украиной, где баланс решимости между США и Россией преимущественно в пользу последней. Риск ядерной войны может быть низким, но ее апокалиптические последствия требуют, чтобы мы прилагали усилия, чтобы ее никогда не произошло.

"И все же на этой неделе НАТО продолжало свою безответственную политику в отношении Украины: давая ложные надежды, делая мир менее вероятным, а войну более опасной. Другой вид саммита, проникнутый реализмом, признал бы, что Украина не может победить в том большом смысле, который она определила как победу, и что НАТО не будет защищать ее. Это было бы мостиком к лучшим перспективам разумного мира в Украине, не говоря уже об улучшении безопасности для НАТО", - подытожило издание.

Сотрудничество Украины с НАТО - последние новости

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден оттягивают вступление Украины в НАТО. Как написало издание DW, Украина ожидала от 75 юбилейного саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне 9-11 июля, четких сигналов и решающих шагов к принятию в Альянс, однако Байден Шольц сделали это невозможным.

По данным СМИ, именно Байден и Шольц к удивлению и возмущению союзников из Центральной Европы и Балтии, снова настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию", то есть, Путина. Более того, обоим политикам не хватило такта и политической мудрости, чтобы и на юбилейном форуме НАТО не повторить Владимиру Зеленскому требование не применять поставленное Украине оружие за пределами ее собственной территории и приграничных областей России.

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