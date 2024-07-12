По словам эксперта, Путин обязательно примет это во внимание.

Украина ожидала от 75 юбилейного саммита НАТО четких сигналов и решающих шагов к принятию в альянс, однако президент Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц сделали это невозможным, сообщает публицист Константин Эггерт в своей колонке в DW.

"Именно они (Путин и Шольц - УНИАН), к удивлению и возмущению союзников из Центральной Европы и Балтии, снова настояли на том, чтобы "не провоцировать Россию", то есть, Путина. Более того, обоим политикам не хватило такта и политической мудрости, чтобы и на юбилейном форуме НАТО не повторить Владимиру Зеленскому требование не применять поставленное Украине оружие за пределами ее собственной территории и приграничных областей России", - отметил он.

Эггерт также отметил, что Путин обязательно примет такое "торможение" во внимание, как и то, что лидеры стран НАТО до сих пор не поняли: российского правителя провоцирует только "слабость и нерешительность". По его словам, РФ сейчас не имеет достаточно ресурсов, чтобы помериться с силами НАТО, ведь все они брошены на Украину. Однако, диверсионная и кибервойна ведутся. Он привел пример российских "глушилок", которые регулярно подавляют международную навигационную систему GPS над Балтикой, а наемные диверсанты готовят покушения на лидеров военной индустрии стран Альянса.

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"Нерешительность ведущих политиков Запада объясняется отсутствием у них исторического мышления и политического воображения. Официальное приглашение Украине вступить в Альянс очень сильно ударило бы по путинской власти, показало бы российскому чиновничеству бессилие Кремля и полнейшую бессмысленность войны. Это могло бы привести к усилению подковерной борьбы за власть и влияние в Москве. Но в Белом доме и ведомстве федерального канцлера в Берлине, похоже, по-прежнему боятся "хаоса, нестабильности и непредсказуемости" в случае ослабления нынешнего режима", - считает Константин Эггерт.

Саммит НАТО - главные новости

Как ранее писал УНИАН, НАТО успокоило раздраженную Украину, хоть Киев и не пригласили в Альянс. По данным издания Politico, украинские лидеры по большей части довольны результатами саммита НАТО в Вашингтоне - тем более, что могло быть гораздо хуже.

Также УНИАН сообщал, что на саммите НАТО приняли Украинский договор, к которому присоединились 32 участника, 23 из которых заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Как отметил Зеленский, вся эта работа способствовала получению долгосрочных обязательств в вопросах военной помощи, развития оборонного сотрудничества и не только.

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