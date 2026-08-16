Потери РФ достигли рекордного уровня на фоне слухов о массовой мобилизации, – Forbes

Российская армия ежемесячно теряет около 30 тысяч военнослужащих, а добровольный набор замедляется.

Россия понесла около 1,4 млн потерь на поле боя с начала полномасштабного вторжения в Украину, а в 2026 году российские потери составляют в среднем около 30 тысяч военных в месяц. На этом фоне в Москве могут готовить новую волну мобилизации после осенних выборов в Госдуму, пишет Forbes.

По оценке Центра стратегических и международных исследований, по состоянию на 1 июля общие потери России на поле боя составили около 1,4 млн военнослужащих. Только в 2026 году российская армия, по подсчетам аналитиков, теряет около 30 тысяч человек ежемесячно.

При этом соотношение потерь российских и украинских военных, по оценке центра, составляет примерно 8:1.

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В то же время Институт изучения войны отмечает, что, несмотря на огромные потери, Россия не смогла добиться значительных оперативных успехов в ходе весенней и летней наступательных кампаний 2026 года.

Потери касаются не только личного состава. Россия также потеряла значительное количество военной техники и кораблей Черноморского флота, а украинские удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре создали дополнительное давление на российскую экономику.

В России могут объявить новую мобилизацию

На фоне роста потерь и проблем с набором военных российские власти могут рассмотреть возможность новой волны мобилизации.

"Медуза" ранее сообщала, что российские чиновники обсуждают возможность ее проведения после выборов в Государственную думу осенью. Институт изучения войны также писал, что в Кремле рассматривают различные варианты поддержки потенциальной мобилизации.

Последний раз Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию в сентябре 2022 года. Тогда планировалось призвать 300 тысяч резервистов. После этого Москва в основном пыталась восполнить потребность в военных за счет добровольцев, предлагая им высокие выплаты, зарплаты и налоговые льготы.

Однако, по сообщениям западных СМИ, добровольный набор в России в последнее время замедлился.

Россияне устали от войны, но не выходят на протесты

Эксперты отмечают, что российское общество все больше устает от войны, однако это не обязательно означает готовность протестовать против Кремля.

Мартовский опрос "Левада-центра" показал, что 67% россиян считают необходимыми мирные переговоры с Украиной, тогда как лишь 24% высказались за продолжение боевых действий.

В то же время, по словам экспертов, усталость от войны не означает автоматической готовности россиян требовать ее завершения на любых условиях.

"Россияне в целом устали от войны и хотят, чтобы она закончилась", – сказал доктор Брайан Тейлор, директор Института глобальных отношений Мойнихана при Сиракузском университете. "Они хорошо осознают, что полномасштабная война против Украины, начавшаяся в 2022 году, уже длится дольше, чем "Великая Отечественная война" против нацистской Германии. Однако эта усталость от войны не означает, что россияне хотят мира любой ценой или что они будут протестовать против войны".

Зачем Кремлю может понадобиться мобилизация

Аналитики предполагают, что дополнительные военные могут быть задействованы в первую очередь для продолжения наступления на Донбассе.

Российское руководство неоднократно заявляло о намерении установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Однако продвижение российской армии в этом направлении остается медленным и сопровождается значительными потерями.

По словам заместителя директора Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д’Аньери, Кремль может рассчитывать, что мобилизация позволит увеличить численность войск и в конечном итоге достичь поставленных целей. Эксперт говорит:

"Если Путин решит провести мобилизацию, он сделает это, потому что видит в этом преимущество на поле боя. Он неоднократно заявлял, что Москва хочет захватить всю Донецкую и Луганскую области. Российские успехи в этих районах уже несколько лет носят крайне медленный и чрезвычайно дорогостоящий характер. Пока что они использовали тактику "мясорубки" – бросая в бой столько людей, сколько нужно, – чтобы попытаться достичь этих целей. Возможно, Кремль считает, что мобилизация поможет наконец захватить эти территории, хотя данные с поля боя свидетельствуют о том, что это вряд ли возможно".

В то же время эксперты считают, что даже новая волна мобилизации вряд ли существенно изменит ход войны, поскольку само по себе увеличение численности военных не гарантирует России прорыва на фронте.

Потери РФ в войне – последние новости

Как сообщал УНИАН, июль стал одним из самых кровавых месяцев для России с начала войны. Российские войска понесли ошеломляющие потери на поле боя, а Киев добился крупнейших территориальных завоеваний за более чем год.

Президент Владимир Зеленский предположил, что после имитации парламентских выборов в России планируется провести очередную волну мобилизации россиян. Он также заявлял, что Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи и уже готовится к их приему.

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