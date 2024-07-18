По словам Томаса Йегера, даже если США не выйдут из НАТО, Трамп в любой момент может отменить совместную оборону.

Неудачное покушение на Дональда Трампа добавило ему шансов на то, чтобы по результатам президентских выборов в США занять место в Белом доме. Многие при этом опасаются, что второй срок Трампа может ознаменоваться разрывом трансатлантических отношений. Об этом пишет Bild.

Профессор политологии Томас Йегер из Кельнского университета также считает, что "Германия больше не будет красной тряпкой для Трампа".

"Поскольку дела в экономике идут хуже, чем в США, а правительство тратит больше средств на оборону, отношения могут быть не такими напряженными, как во время его первого президентского срока", - считает эксперт. Видео дня

При этом он подчеркивает, что в случае прихода к власти Трампа европейская система безопасности окажется в шатком положении.

"Сам факт того, что Трамп находится у власти, ослабляет НАТО. Потому что даже если США не выйдут из НАТО, стоит ожидать, что Трамп в любой момент отменит совместную оборону. Сейчас она зависит от США, потому что европейские правительства не заботились о ней на протяжении десятилетий", - объясняет Йегер.

По его мнению, такая ситуация будет выгодна для правителя России Владимира Путина, потому что он сможет приблизиться к своей цели - достижению политического господства над Европой.

"Трамп хочет заставить Украину вести переговоры, угрожая прекратить поставки оружия. А на Россию он хочет оказать давление, объявив, что в противном случае поставит Украине еще больше оружия. Результатом будет не мир, а отложенная капитуляция Украины", - говорит политолог.

Трамп и война в Украине - последние новости

Накануне экс-президент США и действующий кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил, что говорил Путину "никогда не лезть в Украину". По его словам, во время своей первой каденции убеждал российского диктатора никогда не нападать на Украину.

Также Трамп сказал, что до пандемии коронавируса у него были дружеские отношения не только с Путиным, но и с лидером Китая Си Цзиньпином.

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