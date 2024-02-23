Нардеп рассказал, мобилизация каких осужденных исключена в контексте обсуждений в Раде.

В законопроект №10449 поступили поправки по мобилизации заключенных.

Как заявил в комментарии LIGA.net нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, предлагается узаконить мобилизацию осужденных лиц, которые освобождены от отбывания наказания.

Впрочем исключается возможность мобилизации осужденный за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УКУ. Федиенко заявил, что поддерживает такое предложение.

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"Если это не тяжкие статьи, то почему бы нет. Я - за. Тяжелые - это измена, убийство. Не путать, когда случайно сбил кого-то машиной", - отметил Федиенко.

Закон о мобилизации - последние новости

Обновленную версию законопроекта о мобилизации Кабмин передал в Раду в конце января. 7 февраля парламент поддержал документ в первом чтении. До 21 февраля к нему должны были подать поправки.

По словам секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, к законопроекту о мобилизации подано уже 2 527 поправок.

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