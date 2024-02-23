Профильный комитет предлагал Раде в первом чтении принять за основу и в целом законопроект №11035.

Сегодня утром комитет по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект о демобилизацию срочников в Украине.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить законопроекты в повестку дня 11-й сессии Верховной Рады Украины. По результатам рассмотрения законопроекта (№11035) в первом чтении принять его за основу и в целом", - говорится в тексте решение комитета.

При этом комитет предлагает учесть предложение относительно сроков, в течение которых срочников не могут призвать.

Видео дня

"Военнослужащие срочной военной службы, срок военной службы которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас. Такие лица не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации в течение двенадцати месяцев со дня увольнения с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу", - отмечается в тексте.

Уже около полудня Верховная Рада приняла законопроект о демобилизации срочников. "За" проголосовали 319 нардепов.

"Поддержали инициативу Президента о немедленном увольнении срочников. Приветствую. Очень ожидаемое решение. Теперь ждем решения президента", - написал Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

Война в Украине: демобилизация военных

Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в ноябре 2023 года заявлял, что украинские военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованные. При этом те срочники, у которых истек срок службы, при желании могут остаться в армии на контрактной основе.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", 92-й ОШБр Юрий Федоренко считает, что демобилизация командиров с опытом через 36 месяцев службы может привести к потерям украинских территорий и человеческих жертв.

Бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий также предупреждал, что если будет принят вариант демобилизации через 1,5-2 года службы, одной волной придется уволить около 700 тысяч человек. Заменить их таким же количеством в течение месяца или двух не удастся.

Вас также могут заинтересовать новости: