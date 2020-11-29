Вчера неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала, выбил у нее из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку.

Печерское управление полиции Киева начало уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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Как сообщила сегодня пресс-служба столичной полиции вчера в 16:40 павоохоронцям поступило сообщение от представителей СМИ о том, что в парке Славы неизвестный мужчина препятствовал работе съемочной группы.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что во время съемки сюжета возле Национального музея Голодомора-геноцида к корреспондентке одного из телеканалов подбежал неизвестный и выбил микрофон из рук. После совершения противоправных действий мужчина скрылся. Правоохранители задокументировали событие, провели ряд необходимых первоочередных следственных действий, пообщались со свидетелями и изъяли записи с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Дело открыто по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса, санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя.

Как сообщает 112.ua на церемонии чествования памяти жертв голодоморов, которая прошла в Киеве 28 ноября, неизвестный в прямом эфире напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес.

Корреспондентка рассказывала, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. В 16:03 к ней подошел мужчина в маске, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку. При этом он эмоционально что-то покричал и пошел прочь.

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Автор: Юлия Петриченко