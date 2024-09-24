Известно, что ранее аккаунты российских СМИ были ограничены в Великобритании и ЕС.

Социальная сеть TikTok сообщила, что удалила аккаунты, которые связаны с российскими государственными СМИ, за "участие в скрытых операциях влияния", пишет Sky News.

Такое решение объяснили тем, что это является частью усилий TikTok, которые направлены на предотвращение дезинформации перед президентскими выборами в США, которые состоятся в ноябре.

В частности были удалены аккаунты медиагруппы "Россия сегодня", которая владеет информационными службами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", материнской компании телеканала RT.

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В компании добавили, что ранее эти аккаунты были ограничены в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемый государством. Однако сейчас считается, что они были запрещены навсегда.

Известно, что ранее такой шаг сделала компания Meta, которая является владелицей Instagram и Facebook. Компания также запретила "Россию сегодня", RT и другие за "деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

В Sky News напомнили, что такие запреты появились после того, как в этом месяце США выдвинули обвинения против двух сотрудников RT, которые якобы пытались нанять американскую компанию для производства онлайн-контента, чтобы повлиять на выборы.

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Как писал УНИАН, компания Meta занимается разработкой новых "подростковых аккаунтов" для пользователей Instagram, которым еще не исполнилось 18 лет. Таким образом родители будут иметь больше возможностей для контроля деятельности своих детей, среди которой возможность заблокировать их доступ к приложению в ночное время.

Поэтому теперь подростки, которые регистрируются в Instagram, по умолчанию получают строгие настройки конфиденциальности.

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