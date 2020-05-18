В Харькове медики устроили акцию с требованием выплаты надбавок (фоторепортаж)

Почти тридцать медиков протестуют из-за отсутствия защитных средств и обещанных надбавок.

Средств спецзащиты и надбавок к зарплате требовали сегодня во время акции протеста харьковские медики. Три десятка работников скорой помощи вышли под стены своей подстанции.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, медики требовали выплатить им обещанные премии за работу с инфицированными COVID-19 пациентами. Они утверждают, что 300-процентные надбавки пришли лишь единицам из них. Зато с больными коронавирусом контактировали более сотни медиков.

Читайте такжеЗакупленные костюмы биозащиты уже завтра отправятся в регионы - Минздрав

"Мы одевались в защитные костюмы, увозили в инфекционную больницу людей с симптомами, с готовыми снимками, что у них - подтвержденная пневмония", - говорит врач Максим Перепелица.

К тому же, говорят, сейчас не хватает средств защиты. Одноразовые костюмы вынуждены одевать по несколько раз, потому что других нет.

"Сейчас костюмы у нас есть, но по одному костюму на человека. Если мы его надели один раз и у нас будет повторный вызов к такому же больному, у нас нет второго костюма", - рассказывает врач Марина Сидоренко.

В свою очередь руководство центра уверяет: защитных костюмов и масок – достаточно. А надбавки получили только те, кто непосредственно работал с зараженными. Говорят, на "скорой" таких только 10%. Протестующие такой арифметикой возмутились и написали обращение к областной администрации. Сейчас ждут ответ.

"Я не обсуждаю постановления Кабинета министров. Я за то, чтобы всем выплатили столько денег, сколько они заслуживают, сколько им дадут. Если мне дадут и скажут выплатить всем миллионы, я все это выплачу", - объясняет руководитель Харьковского центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.

Напомним, ранее Степанов объяснил, когда больницам перечислят все средства для "коронавирусных" надбавок медикам. Степанов заявил, что медицинские работники, которые лечат больных COVID-19 и еще не получили надбавки, получат ее в ближайшее время. Для полного пересчета средств медучреждениям Украины нужно, чтобы были заключены договоры между НСЗУ и всеми медучреждениями.