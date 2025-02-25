Представитель ОК "Захід" не исключает, что могут быть изменения в функционировании ТрО.

После войны работа Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины будет сосредоточена на подготовке населения к национальному сопротивлению и военном обучении. Об этом сказал спикер ОК "Захід" Олег Домбровский в эфире Вечер.LIVE.

"Они никуда не деваются", - отметил он. По его словам, когда завершится война, то наша страна перейдет на функционирование в условиях мирного времени. При этом отметил, что, согласно действующему законодательству Украины, будут определены определенные действия по применению того или иного рода сил.

"Если мы говорим о Силах территориальной обороны, то, в соответствии с функциями и задачами, которые на них возложены, будет осуществляться подготовка населения к национальному сопротивлению, обучение", - сказал Домбровский.

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Он не исключает, что могут быть какие-то изменения в функционировании ТрО. "Если оценка войны даст нам понимание, что в Силах территориальной обороны нужно провести какие-то изменения, то они будут проводиться", - сказал Домбровский.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника 4 центра рекрутинга Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Швайка отмечал, что в Украине новобранцев обеспечивают всем необходимым еще в учебных центрах.

Он отметил, что те времена, когда надо было самому покупать форму, или родственникам отправлять какую-то еду военным, прошли.

Он отметил, что в силах теробороны, людей одевают в учебном центре, а единственное чего не привезут с собой, как правило, из него, то это бронежилет и каска. По его словам, их выдают непосредственно в части.

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