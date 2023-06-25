Соответствующий проект акта поддержали на очередном заседании Кабмина.

Правительство согласовало предложенные Министерством по делам ветеранов изменения в законодательство по привлечению ветеранов к подготовке граждан к национальному сопротивлению. Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Как сообщили на Правительственном портале, этими изменениями предусматривается возможность привлечения ветеранов войны к организации и осуществления задач подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению с учетом полученного ветеранами войны боевого опыта. Соответствующий проект акта поддержали на очередном заседании Кабмина.

Отмечается, что будущими изменениями в действующий закон также расширяется состав субъектов, ответственных за осуществление начальной общевойсковой подготовки граждан путем добавления Минветеранов.

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"Необходимость внести изменения в закон об основах национального сопротивления продиктована сегодняшними условиями. Поэтому мы предлагаем имплементировать в систему образования практический опыт защиты Украины, который приобрели наши ветераны и ветеранки. Надеемся, что в ближайшее время данный проект закона будет рассмотрен и принят парламентом", – подчеркнул первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Изменения в украинском законодательстве: последние решения

22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете импорта издательской продукции из России и Беларуси. Текст закона был отправлен институтам ЕС для дополнительной оценки.

20 июня президент подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Как пояснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА на время военного положения.

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