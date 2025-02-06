НАБУ разучилось работать, став райотделом, где гоняют мух и штрафуют бабушек – антикоррупционеры требуют закрыть Бюро

НАБУ превратилось в учреждение, целью которого является не борьба с коррупцией, а восхваление показателями и "обеление" фигурантов дел. Антикоррупционное бюро проще закрыть и здание продать, - написал антикоррупционер, журналист издания "Наши деньги" Юрий Николов.

"НАБУ стало очень похожим на любое из правоохранительных ведомств, которое имеет целью не борьбу с коррупцией, а хвастовство относительно показателей, граничащих с "обилечиванием" фигурантов. Это когда твое дело разваливают по дороге, или дают возможность заключить сделку "греши-плати-и греши дальше". А ты благодаришь не переблагодаришь. Или еще хуже - НАБУ тупо разучилось работать и потеряло хищнический инстинкт, став неким райотделом, где гоняют мух и считают штрафы на бабушек за торговлю в переходе", - написал Николов.

Он отметил, что об этом, в частности, свидетельствует реакция руководителя НАБУ на очередной скандал с детективом, который уволился с конфликтом и заявил о развале дел в Бюро.

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"В последние дни руководитель НАБУ сделал несколько публичных заявлений, из которых лично мне стало понятно - Бюро уже не торт. И мои давние шутки, что проще его закрыть и здание его продать - несут в себе лишь долю шутки", - сообщил Николов.

Речь идет, подчеркнул активист, об очередном скандале в НАБУ, который разразился в январе.

"Детектив Андрей Денисюк, который занимался расследованием коррупции в сфере закупок дронов, решил уволиться из-за проблем с возможностью проводить расследования. На прощание он написал письмо своим экс-коллегам с описанием ситуации. Это письмо попало в СМИ и стало уже вторым свидетельством проблем в НАБУ после того, как летом о сливе материалов заявил другой детектив. По результатам летнего скандала, был отстранен от должности первый замдиректора НАБУ Гизо Углава", - написал он.

Николов напомнил, что скандал с детективом Денисюком произошел тогда, когда международный аудит проводит проверку работы директора Бюро Семена Кривоноса.

"Неудивительно, что руководство НАБУ мгновенно устроило оффрек для убеждения десятков журналистов в том, что это сам Денисюк бестолковый, не так что-то расследовал. Я тоже был на том оффреке - это был шакалий экспресс против человека, который осмелился показать огромную проблему в Бюро. И участие в нем приняло все руководство НАБУ - от директора до руководителей главных подразделений", - подытожил журналист.

Ранее политический эксперт Олег Постернак написал, что сливом секретной внутренней информации НАБУ его бывший детектив Денисюк разоблачил глубокий кризис, который царит сегодня в Бюро и ставит под сомнение всю антикоррупционную систему государства. "Дело с Денисюком - показательный кейс того, как один человек из-за собственного непрофессионализма единственным поступком разоблачил весь тот хаос, беспорядок и беззаконие в органе, который должен был стать образцом украинского антикорапшена. Но так и не стал", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и его заместителя Полины Лысенко за махинации во время конкурса на руководящие должности одного из управлений Бюро.