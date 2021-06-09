Злоумышленник направлял в мессенджеры и социальные сети девочке изображения и видеозаписи порнографического характера, а потом склонил к встрече.

В Одессе задержали 24-летнего парня по подозрению в растлении и сексуальных отношениях с 14-летней девочкой.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, разоблачили злоумышленника сотрудники региональной киберполиции.

Установлено, что 24-летний мужчина направлял в мессенджеры и социальные сети 14-летней девочке изображения и видеозаписи порнографического характера. Также он вел цинично-откровенные беседы с ней на сексуальные темы, выпросил фотографии, на которых она в обнаженном виде, и добился встречи.

«Во время встречи совершил с ней действия сексуального характера», - сказано в сообщении.

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Злоумышленнику объявлено подозрения по ч. 1 ст. 155 (половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства и регистрации фигуранта провели санкционированные обыски. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители и карты памяти, которые содержат в себе следы преступной деятельности мужчины.

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Автор: Лариса Козовая