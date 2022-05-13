Женщина поделилась, что ужаснее всего было наблюдать постоянные захоронения убитых в результате российских обстрелов.

Жительница Мариуполя Наталья рассказала о пережитом, когда в город вошли оккупанты и как ей с родными удалось спастись.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Женщина рассказала, что решающими для нее стали слова внучки о том, что она не хочет погибнуть от бомбы, тогда Наталья и начала искать варианты спасения из оккупированного Мариуполя.

Она жила на Левобережье. С 24 февраля по 5 марта Наталья находилась дома с детьми и внучкой, которые переехали к ней из МКР "Восточный". Ходили по магазинам, пока это еще было возможно. Делали запасы еды - несмотря на обстрелы района. Почти приспособились к новым реалиям. Изменил все прилет мины на прилегающую территорию дома.

Ради внучки Наталья поехала в драмтеатр узнавать об эвакуации. Защитники сообщили, что "зеленый коридор" не дают оккупанты, которые фактически заблокировали людей в городе.

В поисках безопасности переехали в Приморский район, где прожили еще 10 дней. За это время ее очень впечатлила молодежь. Ребята помогали в поисках еды, делали запасы дров, приносили воду. Девушки - готовить еду, берегли огонь. Приходилось даже топить снег, лишь бы была вода.

"Ужасным выглядели постоянные захоронения убитых от российских обстрелов соседей. Одеяла с телами каждый день носили и закапывали в Приморском парке", - вспомнила Наталья.

15 марта женщина узнала о возможности выезда из Мариуполя собственной машиной. Не было никаких гарантий безопасности, но они рискнули для детей.

Оккупанты на блокпостах проверяли документы, вещи и багажник.

Наталья хочет вернуться в Мариуполь после освобождения от оккупантов: "Я, хотя и на пенсии, но готова помогать убирать улицы от мусора, чтобы наш Мариуполь скорее возродился из пепла".

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