Жительница Мариуполя Наталья рассказала о пережитом, когда в город вошли оккупанты и как ей с родными удалось спастись.
Об этом говорится в сообщении Мариупольского горсовета.
Женщина рассказала, что решающими для нее стали слова внучки о том, что она не хочет погибнуть от бомбы, тогда Наталья и начала искать варианты спасения из оккупированного Мариуполя.
Она жила на Левобережье. С 24 февраля по 5 марта Наталья находилась дома с детьми и внучкой, которые переехали к ней из МКР "Восточный". Ходили по магазинам, пока это еще было возможно. Делали запасы еды - несмотря на обстрелы района. Почти приспособились к новым реалиям. Изменил все прилет мины на прилегающую территорию дома.
Ради внучки Наталья поехала в драмтеатр узнавать об эвакуации. Защитники сообщили, что "зеленый коридор" не дают оккупанты, которые фактически заблокировали людей в городе.
В поисках безопасности переехали в Приморский район, где прожили еще 10 дней. За это время ее очень впечатлила молодежь. Ребята помогали в поисках еды, делали запасы дров, приносили воду. Девушки - готовить еду, берегли огонь. Приходилось даже топить снег, лишь бы была вода.
"Ужасным выглядели постоянные захоронения убитых от российских обстрелов соседей. Одеяла с телами каждый день носили и закапывали в Приморском парке", - вспомнила Наталья.
15 марта женщина узнала о возможности выезда из Мариуполя собственной машиной. Не было никаких гарантий безопасности, но они рискнули для детей.
Оккупанты на блокпостах проверяли документы, вещи и багажник.
Наталья хочет вернуться в Мариуполь после освобождения от оккупантов: "Я, хотя и на пенсии, но готова помогать убирать улицы от мусора, чтобы наш Мариуполь скорее возродился из пепла".