Полиция квалифицировала трагический инцидент как несчастный случай.

Школьникам в городе Володимир в Волынской области запретили покидать территорию школы. Решение приняли в связи с трагической гибелью одного из учеников.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что ученик седьмого класса с друзьями пошел на реку, которая течет возле школы. Дети бегали по льду, но один мальчик провалился. Случайная прохожая пыталась вытащить школьника из ледяной воды, но безуспешно. Ребенка унесло течением.

В связи с этим директора девяти школ запретили детям покидать территорию школ во время уроков и переменок. В школе, где произошла трагедия, начато служебное расследование. Полиция квалифицировала смерть школьника как несчастный случай.

Как ранее сообщал УНИАН, на льду опасность поджидает не только детей, но и взрослых - любителей зимней рыбалки. В Золотоношском районе Черкасской области водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям достали тело рыбака, который провалился на льду.

Кроме того, спасатели рассказали как извлекают неудачников из водяной ловушки, а также дали жизненно важные советы, что делать, если все-таки вы провалились под лед, и как это предотвратить.

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