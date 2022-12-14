Председатель ОВА напомнил о границах Черниговского княжества

В Чернигове отреагировали на заявления о "присоединении российского Чернигова к РФ". Председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус опубликовал карту Черниговского княжества, которое охватывало часть современной России.

"Некий Пушилин сказал о "присоединении" Чернигова к России. Террористы-МММщики плохо учились в школе и не знают, где заканчивались территории Черниговского княжества на севере. А история циклична. Поэтому соглашайтесь на границы 1991 года, пока еще имеете такую возможность. Она всплывает быстрее, чем вы думаете", - написал Чаус на своей странице в сети Facebook.

Секретарь городского совета Александр Ломако, реагируя на слова о "выборе людей" написал, что "выбор наших людей очень очевиден и четкий - вон из Украины, вслед за русским кораблем"!

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"И не надо упоминать в своих речах о нашем древнем городе, потому что когда Чернигов уже был одним из крупнейших городов Европы, на территории современного Кремля квакали лягушки". -отметил Ломако.

Заявления о присоединении Чернигова и Одессы к России - что известно

Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "Одесса и Чернигов должны быть освобождены" русскими.

При этом спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на это "предложение". По его словам, "все зависит от выбора граждан, от решения людей. Первоочередной задачей является защита людей в "ЛНР" и "ДНР".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что заявления официального представителя России выдают истинные цели полномасштабного вторжения в Украину, что прячутся под лозунгами о "денацификации" и "демилитаризации".

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