Россия усиливает пропагандистское давление в вопросах, связанных с мобилизацией в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что в Украине нет крыщучих проблем с мобилизацией граждан на военную службу.

"С 8:00 утра 24 февраля 2022 года у нас ни один день не прекращалась мобилизация. Но она у нас происходит в пределах и в соответствии с планом, как заказывают наши Вооруженные силы. ... У нас уж слишком вопиющих проблем по мобилизации нет, мы на сегодняшний день не чувствуем их. Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь старые, глухие и слепые... Но я могу сказать, что у нас нередки случаи, когда люди получили ранения, потеряли части своего тела, идут на фронт, идут дальше служить, и они выполняют свой долг", - сказал Данилов в интервью NV, комментируя утверждение российских СМИ о том, что якобы в Украине всех заберут на войну, включая подростков и стариков.

Данилов подчеркнул, что в Украине мобилизуют столько граждан, сколько надо. На вопрос о том, повлияла ли ситуация со взятками для военкомов на планы по мобилизации, секретарь СНБО ответил: "Это как раз об ответственности, и о том, что вы в современном мире ничего скрыть не можете. Если тот или иной военком, выполняя те или иные просьбы, или по собственному желанию занимался не тем делом, которым должен был бы заниматься, - то они на сегодняшний день заниматься этим не будут. Более того, некоторые из них находятся в местах лишения свободы, ожидая процессуальных действий, которые будут происходить в суде".

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Мобилизация в Украине 2023

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что военные просят ввести изменения для увеличение количества мобилизованных.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что изменений к мобилизации не произойдет.

Представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявлял, что сейчас нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации.

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