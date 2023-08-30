Он отметил, что некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВЛК на гражданские медицинские учреждения, а в некоторых регионах такое расширение тормозится.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по деятельности военно-врачебных комиссий и сообщил о принятых на заседании решениях.

Об этом речь идет в сообщении в его Telegram-канале, где отмечается, что на заседании речь шла об итогах проверки всей системы ВЛК по стране, были предоставлены доклады о нарушениях и обсуждены шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВЛК.

На заседании докладывали Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, военные, представители медицинской сферы, уполномоченный по правам человека и генеральный прокурор.

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"Решения такие. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВЛК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители.

Глава государства добавил, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии.

"Активизировать расширение возможностей проходить ВЛК в системе гражданских медицинских учреждений. На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении", - сообщил президент.

Он отметил, что некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВЛК на гражданские медицинские учреждения, а в некоторых регионах такое расширение тормозится.

"Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВЛК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил необходимость завершить процесс полной цифровизации всей работы ВЛК. "Государство должно поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к ВЛК или выводам ВЛК", - написал глава государства.

Также он отметил, что нужно пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

"Кабинету Министров Украины поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВЛК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров. Правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

Проверка работы ВЛК в Украине - детали

В мае Зеленский подписал законопроекты, которые позволяют создавать ВЛК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, а также упрощают оформление справки об обстоятельствах травматизации военного во время военного положения.

Впоследствии Кабинет министров Украины принял решение, которым упростил порядок предоставления статуса участника боевых действий за счет уменьшения количества документов, которые нужно подавать на рассмотрение соответствующей комиссии.

Недавно правительство приняло решение по введение электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебных комиссий.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, для улучшения качества медицинского обслуживания военных во время прохождения ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих (оформления отпусков, увольнения) правительство утвердило порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между воинскими частями, учреждениями здравоохранения и территориальными центрами комплектования.

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